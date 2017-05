Google entwickelt auch den Pixel Launcher weiter, jetzt ist erneut eine neue Variante erstmals im Netz aufgetaucht. Genauer gesagt ein Video, in dem sogar ein paar erste Details verraten werden konnten. Gesehen wurde das Gerät mit diesem Launcher auf der Google I/O. Auf den ersten Blick fällt natürlich auf, die Suchleiste ist nun am unteren Bildschirmrand und dort durchaus leichter zu erreichen, während weiter oben das Datum recht groß dargestellt wird.

Sieht für mich aber alles noch nicht so richtig fertig aus, mit Sicherheit werden da noch weitere Änderungen kommen. Ebenso hat man die integrierte Suche des App Drawers erweitert, dort werden installierte Apps und zugleich auch Play Store-Angebote durchsucht.

Google wird diesen neuen Launcher erst in Zukunft an den Start bringen, vermutlich mit dem nächsten Pixel-Smartphone und dem Launch von Android O. Die Leute am Stand vor Ort konnten das aber nicht genau sagen, sie wussten es selbst nicht so richtig.

