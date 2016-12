Google veröffentlicht alljährlich ein umfangreiches Review zum bald vergangenen Jahr, auch 2016 gibt es ein kurzes Video und eine umfangreiche Webseite über die Momente des Jahres. Es ist wie immer eine sehr genaue Analyse dessen, was die Leute und die Welt in diesem Jahr bewegte, derart genaue Analysen waren vor ein paar Jahren noch gar nicht wirklich möglich.

Heute sucht jeder nachdem, was er gerade für richtig und interessant hält, ganz egal ob es nun der Sieg der World Series der Cubs war, die Flüchtlingskrise in Europa, die Präsidentschaftswahl in den USA, Pokemon GO, die Anschläge in Frankreich, Brüssel und zahlreichen weiteren Ländern oder man will sich einfach nur die traumhafte Grace Vanderwaal auf YouTube anhören.

Es war ein durchaus bewegendes Jahr, zumindest aus politischer und humanitärer Sicht. Google komprimiert die wichtigsten Szenen in ein kleines Video und wird mehr Infos demnächst auf dieser Website bereitstellen.