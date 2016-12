In dieser Woche haben gleich zwei bekannte Messenger-Apps Sticker spendiert bekommen, Signal und Instagram wurden um diese Funktion erweitert. Inzwischen sind die Sticker schon sehr beliebt, viele Apps bieten eine solche Funktion an, damit die Nutzer ihre Fotos noch etwas aufpeppen können, andere Gesichter zensieren oder was auch immer machen wollen, damit die „normalen“ Fotos nicht ganz so langweilig aussehen.

Instagram hat Sticker nun für die Stories bekommen, teilte das Unternehmen in dieser Woche mit. Instagram ermöglicht nach eigenen Angaben dem Nutzer seinen Fotos einen persönlichen Touch zu verleihen, über Weihnachten natürlich auch mit gesonderten Christmas-Stickern. Ebenso neu ist in Instagram nun der Freihand-Videomodus, sodass man zur Aufnahme die Record-Taste nicht mehr gedrückt halten muss.

Wer den sicheren Signal Messenger nutzt, wird sich ebenso über eine Sticker-Funktion freuen, zudem hat man die Emojis aktualisiert und für Videos werden nun Thumbnails angezeigt.