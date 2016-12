Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Google hat mal wieder ein neues Chrome-Experiment entwickelt, diesmal heißt es Land Lines und hat mit Google Earth zu tun. Google demonstriert mit diesem Tool erneut die eigene Macht der Technologien, denn alles funktioniert in Echtzeit und funktioniert nur so gut aufgrund der eigenen Datenoptimierung und dem Machine Learning aus eigenem Hause. Die Bilder von Google Earth wurden vorher bereits verarbeitet bzw. analysiert, im Tool werden dann deshalb (fast) immer passende Fotos angezeigt.

Im Prinzip zeichnet ihr eine Linie und ein passendes Bild aus Earth wird sofort dazu geliefert. Küstenlinien, Straßen, Formen der Natur, all das wird einbezogen. Es werden eure gezeichneten Formen erkannt und quasi mit der Natur abgeglichen. Nutzbar auf dem Smartphone oder auch in Chrome am PC mit der Maus. Probiert Land Lines einfach mal aus, funktioniert meines Erachtens recht gut.