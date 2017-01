In Zukunft könnt ihr auch bei eurem Fahrrad auf Android-Updates warten, LeEco präsentierte auf der CES in Las Vegas die neuste Generation der „Smart Bikes“. Diese smarten Fahrräder verfügen natürlich über ein eigens Display, welches in diesem Fall 4″ groß ist, von einem 6000 mAh Akku mit Strom versorgt, durch einen Snapdragon 410 angetrieben und mittels auf Android 6 Marshmallow basierenden BikeOS bedient wird.

Das bringt natürlich mehrere Vorteile mit, denn das Smartphone kann daheim bleiben, man muss sich zudem nicht um eine wasserfeste Hülle für das Smartphone kümmern. Mit dem direkt im Fahrrad integrierten Smartphone habt ihr HERE Maps am Start, könnt via GPS navigieren, Musik hören, es werden Höhen, Geschwindigkeit usw. gemessen und ihr könntet sogar mit anderen Smart Bikes kommunizieren.

Vorgestellt wurden zwei Fahrräder, ein Mountain Bike und ein Street Bike. Beide Räder haben einen Rahmen aus Carbon, das Street Bike bringt damit 18,5 Pfund auf die Waage und das Mountain Bike 26,9 Pfund. Vom Rest habe ich sowieso keine Ahnung, also entnehmt die Details einfach dem Pressetext.

The LeEco Smart Road Bike, which has been recognized as a CES Innovation Honoree, features an aerodynamic Toray T700 carbon fiber frame, fork, seat post, handlebar and wheels, weighing in at a svelte 18.5 pounds. With an 11-speed one-by drivetrain, the bike uses a single chain ring up front and a wide-range cassette in back eliminating two-derailleur coordinated shifting. Other components include lightweight brake set with dual-pivot technology, paired with shift/brake levers, mounted to a strong and lightweight carbon fiber handlebar.

The LeEco Smart Mountain Bike features Toray T700 carbon fiber frame and handlebar, SR Suntour XCR Air front fork, and the popular 27.5”/650b diameter wheelset, weighing in at 26.9 pounds. The 11-speed one-by drivetrain model also utilizes a single chain ring crankset, quick and smooth rear derailleur, and a wide-range 11-42 tooth cassette. Other features include a sturdy hydraulic brake set.