Mal so nebenbei in Afrika auf einem Event hat Motorola einen neuen Moto Mod für die Z-Serie präsentiert, eine 360° Kamera. Die besagte Kamera sitzt dann zwar oben auf dem Gerät auf, wird aber wieder über die Rückseite „montiert“. Diese Kamera verfügt natürlich über zwei Sensoren, die mit jeweils 16 MP auflösen sollen. Ansonsten ist es gerade schwer an mehr Details zu kommen, Motorola wird diesen Mod aber sicher bald international präsentieren.

Wie alle anderen Moto Mods, wird auch diese Kamera mit beiden Generationen des Moto Z kompatibel sein und das auch mit allen Geräten dieser Serie. Mehr Details hat man während des Events nicht verraten, die Kamera wurde nur kurz gezeigt und es gab das übliche Marketing-Blabla.

Ich hoffe ja auf eine ordentliche Bildqualität, das letzte Kamera-Mod von Hasselblad war leider unter aller Sau. Andererseits finde ich 360° nicht sonderlich spannend, zumindest nicht für die Nutzung ohne VR-Brille an einem 2D Display.

[via GhanaWeb TV, TechDroider]