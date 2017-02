Muzei sollte eigentlich jeder Android-Nutzer kennen, nun bekommt die App für Wallpaper auch mal wieder ein App-Update. Lange hat Muzei kein Update mehr erhalten, die Kollegen schreiben das letzte Update sei sogar ein komplett Jahr her. Wird also Zeit, die App erhält unter anderem einen optimierten Speicherverbrauch und soll generell zuverlässiger funktionieren.

– Runtime permissions

– Improved reliability and memory usage (consider turning off background optimizations on your art source if you continue to have issues)

– Gallery extension supports adding entire folders on 5.0+

– ‚Next Artwork‘ Quick Settings Tile

– Direct Boot support

– ‚Artwork Info‘ app shortcut on 7.1+

– New Muzei DocumentsProvider for selecting past artwork