Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Nintendo präsentierte in diesen Tagen eine neue Konsole, genauer gesagt wurde die Switch nach deutscher Zeit am Freitag dem 13. vorgestellt. Ist das nun schlecht oder gut? Vermutlich eher gut, so zumindest ist mein Eindruck von der Konsole, vom Preis und anderen Fakten. Switch ist eine Konsole für das Wohnzimmer, kann aber aufgrund des integrierten Displays auch mitgenommen und unterwegs benutzt werden. Hier aber der erste kleine Dämpfer, der Akku soll beim Gaming nur für ca. drei Stunden ausreichen.

Aber ja, prinzipiell ist die Idee schon mal eine gute. Man kann die Konsole und die Controller jederzeit vom Dock entfernen und miteinander verbinden, schon wird aus der Wohnzimmer-Konsole ein echtes Gaming-Tablet. Natürlich ist nicht nur „das Nintendo“ der Neuzeit angepasst, Spiele wie Mario, Zelda, Mario Kart und Bomberman bekommt komplett neue Welten und entsprechen damit eher modernen Spielen. Der Flair von gestern in Games von heute.

Trailer zu Mario, Zelda und Co

Natürlich gibt es noch weitere Spiele, wie FIFA, Skyrim, NBA 2K18, Minecraft, Street Fighter und viele mehr. Gerade weil FIFA dabei ist, dürfte die Konsole auch für mich interessant sein.

Kaufen? Kaufen!

Da kommt wieder der Early Adopter aus mir raus, der wenig spielt und trotzdem diese neue Konsole unbedingt braucht. Auch weil mich der Preis überzeugt, knapp über 300 Euro werden fällig und das ist doch schwer in Ordnung. Dafür gibt es die Konsole samt Dock und zwei Joy-Con-Controller, die je nach Spiel einen ergeben.

Bei Amazon in Deutschland* ist die Konsole bereits ohne Preis gelistet, laut Amazon Italien* werden 329,99 Euro fällig und in Frankreich* sind es 349,99 Euro. Ausgeliefert wird die Konsole wohl bereits zum 3. März.

[via Pixelaffe, mobiFlip, Engadget]