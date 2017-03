OnePlus 3/3T erhalten Android 7.1.1-Update

Besitzer der OnePlus 3-Smartphones erhalten in den kommenden Tagen ein neues OTA-Update, diesmal gibt es nach der Open Beta von vor ein paar Wochen das neuere Android 7.1.1. Und da kann man auch OnePlus durchaus ein Lob aussprechen, andere Hersteller verteilen derzeit höchstens Android 7.0. Auch wenn es wenige spürbare Verbesserungen zwischen 7.0 und 7.1 gibt, so erfreut sich der Nutzer trotzdem immer an der aktuellsten Android-Version.

Diese gibt es nun in Form des OxygenOS 4.0.1, welches der Hersteller am Donnerstag für das OnePlus 3 und 3T angekündigt hat. Neben der neueren Android-Version gibt es auch das aktuellste Sicherheitspatch und ein paar weitere Verbesserungen, die ihr einfach dem folgenden Changelog entnehmt.

Upgraded Android 7.1.1

Updated Google security patch to 1st March 2017

Added expanded screenshots

Improved picture taking of moving objects with blur reduction

Improved video stability when recording

Improved WiFi connectivity

Improved bluetooth connectivity

General bug fixes

Wie bereits erwähnt, sollte das OTA-Update demnächst direkt auf eurem Gerät angeboten werden.

