OnePlus bereitet so langsam aber sicher seine Marketingstrategie für das OnePlus 5 vor, jetzt zeigt uns der Chef höchstpersönlich einen Prototyp des neuen Smartphones. Carl Pei scheint gewollt oder ungewollt ein uns unbekanntes Smartphone in einer Instagram Story zu zeigen. Ich vermute sogar fast eine bewusst geplante Aktion, um den Buzz rundum das OnePlus 5 so langsam aber sicher anzukurbeln.

Definitiv ist das Marketing eine Stärke von OnePlus, eben weil man neben Samsung und Co nur ein kleiner Fisch ist.

Und es ist durchaus interessant, was wir hier sehen können, nämlich ein Smartphone mit mehreren Aussparungen an der Rückseite. Setzt auch OnePlus ab diesem Jahr auf eine Dualkamera? Die Kamera scheint auf jeden Fall zu funktionieren, der Rest sieht aber eher noch unfertig und nach Prototyp aus.

Obwohl die Story zum Zeitpunkt des Artikels wohl erst 15 h her ist, hat sie Carl Pei bereits wieder gelöscht. Natürlich gießt er damit weiter Öl ins Feuer der Spekulationen. Ohnehin geht es über Spekulationen aktuell nicht hinaus, derzeit sind kaum handfeste Infos zum 5er bekannt.

Ich persönlich freue mich auf das 5er OnePlus sehr, hat man doch mit dem 3T einen richtigen Knaller im letzten Jahr liefern können – gebt euch gern meinen Testbericht.

