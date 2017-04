Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Bock auf ne Runde Pac-Man? Dann schmeißt jetzt mal Google Maps an, egal ob im Web oder auf eurem Smartphone. Wie immer ist die neue Funktion einfach nur ein Aprilscherz, der allerdings schon ein paar Stunden zu früh live ging. Pac-Man könnt ihr wie einleitend erwähnt ab sofort in der Android-App und eben auch in der Webversion zocken.

In der App sollten auch relativ schnell die neuen Menüpunkte „Highscores“ und „Münze einwerfen“ im Navigation Drawer auffallen. Gespielt wird auf originalen Straßen unserer Welt, deshalb können zig Millionen verschiedene Pac-Man-Karten gezockt werden.

Inzwischen taucht der Joke jedes Jahr auf, auch 2017 war er innerhalb der Android-App bereits zum 31. März zu sehen.

(via droid-life)