Auch ich gehörte zu den Android-Nutzern, die sich gefreut haben, dass ab Android 4.2 offiziell Miracast unterstützt wird. Das ist ein noch recht frischer Standard zur drahtlosen Übertragung des Bildes vom Smartphone oder Tablet an den Fernseher. Und genau da liegt auch der Hase im Pfeffer, denn der Standard ist so neu, dass es einfach noch keine Geräte gibt, die das Miracast-Signal aufnehmen können und an den TV weiterleiten. Zwar gibt es wenige Streaming-Boxen für Intels Wireless Display, die wohl auch Miracast können, doch Garantien gibt es keine. Auf der CES in Las Vegas hat nun aber Panasonic zwei neue Streaming-Boxen vorgestellt, welche ganz offiziell den ab Android 4.2 integrierten Display-Übertragungsweg unterstützen.

Eher beiläufig wurden die neuen Boxen DMP-MST60 und DMP-MS10 vorgestellt, die noch ab Februar erhältlich sein werden. Ich muss euch aber gleich schon jetzt sagen, dass ich keinerlei Preise oder Infos zu einem Marktstart in Europa bzw. Deutschland habe, in der Pressemitteilung verliert man darüber kein Wort.

Panasonic’s streaming media players also feature display mirroring which takes into consideration the increased smartphone and tablet use while viewing programming on your TV. Now simply with a flick of the hand, users can take content on their smartphone or tablet (Android 4.2 operating system or higher) and view the same images, videos or games on a large screen to share with family and friends. Display mirroring is available on the both streaming media players.