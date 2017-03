PowerLine: Signalstärke, Akku und andere Faktoren in Linien darstellen

Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

PowerLine ermöglicht euch die Darstellung diverser Faktoren in Form von Linien am oberen Bildschirmrand. Eine solche Darstellung für die verbleibende Kapazität des Akkus ist keine Neuheit, schon seit Jahren kommt das in Custom-ROMs zum Einsatz oder ist eben mit Apps realisierbar. Dazu zählt auch PowerLine, mit dieser App lassen sich ebenso mehrere Faktoren zusätzlich abbilden.

In Zusammenarbeit mit dem System UI Tuner kann man sich Signalstärke, Akku und Co aus der Status Bar ausblenden und eben mit PowerLine in schlanken, farbigen Linien darstellen lassen. Natürlich kann man innerhalb der App die Darstellung entsprechend anpassen und konfigurieren, sodass eure Wünsche restlos erfüllt werden.

Zieht euch PowerLine for free aus dem Google Play Store und probiert die App aus. In-App-Käufe scheint es übrigens auch keine zu geben.

[via Androidworld]