Neue Nachrichten für die Nutzer der Galaxy S7-Smartphones, denn Samsung beendet die aktuelle Beta und kündigt ein Update für Android 7 Nougat an. Wie andere Hersteller auch setzte Samsung in diesem Jahr auf eine mehr oder weniger öffentliche Beta, Besitzer der Galaxy S7-Smartphones konnten daran teilnehmen und bei der Entwicklung der neuen Firmware mit Android 7 durchaus mithelfen.

Nun endet die Beta mit dem 30. Dezember, ein weiteres Updates wird es nicht geben. Was erst mal blöd klingt, lässt die Nutzer aber sicherlich auch erfreuen, denn Samsung peilt eine Verteilung des finalen Android 7-Updates für Januar an und will nach eigenen Angaben alles daran setzen diesen Plan umzusetzen.

Diese Mitteilung machte Samsung über die Beta-App, berichten die Kollegen von AndroidAuthority. Samsung hat viel eigene Software anzupassen, aufgrund des Note 7 hat man damit aber eigentlich schon einen Vorlauf in der Entwicklung gehabt und samt Feedback durch die Community ebenso.

Samsung wird den Geräten wohl direkt Android 7.1 spendieren, eine Übersicht über alle Neuerungen in Android Nougat erhaltet ihr hier.