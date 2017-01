Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Samsung, LG und Co stehen vor der Präsentation ihrer neuen Flaggschiff-Smartphones, nun gibt es mal wieder zum Galaxy S8 angebliche Informationen vorab im Netz. Wir lassen mal den ganzen anderen Bullshit außen vor, der in den letzten Tagen so aufgetaucht ist. Die nun inoffiziell veröffentlichten Maße klingen allerdings durchaus realistisch und lassen uns einen Eindruck vom neuen Galaxy S8 bzw. dessen Größe gewinnen.

Es soll ja angeblich ein deutlich größeres Display als das Galaxy S7 besitzen, das Gehäuse hingegen wird durch diverse Optimierungen nicht größer. Dafür stehen unter anderem schlanke Displayränder und der Wegfall des Home-Buttons, so zumindest die Gerüchte im Netz. Es wird aktuell von den Abmessungen 140,14 x 72,20 x 7,30 mm berichtet, womit das Galaxy S8 etwas kleiner, schlanker aber breiter als das Galaxy S7 (142,4 x 69,6 x 7,9 mm) wäre.

Angebliche Maße sind auch zum Galaxy S8 Plus bekannt, welches 152,38 x 78,51 x 7,94 mm messen soll. Es ist damit gar nicht so viel größer als ein Galaxy S7 edge (150,9 x 72,6 x 7,7 mm), obwohl mit einem über 6″ Display gerechnet werden soll.

Die Präsentation neuer Geräte dürfte für das Frühjahr wie gewohnt feststehen. Ob nun im Februar, März oder April – lassen wir uns überraschen.

[via GSMArena]