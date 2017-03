Samsung kündigt Bixby-Assistenten für Galaxy S8 an

Schon vor der Präsentation des neuen Galaxy S8 kündigt Samsung Bixby an, ein mit dem Google Assistent vergleichbarer digitaler Assistent (der dennoch anders ist). Lange Zeit gab es zu Bixby immer wieder Gerüchte, auch weil Samsung vor einiger Zeit passende Unternehmen einkaufte. Am Galaxy S8 wird für Bixby sogar eine dedizierte Taste vorhanden sein, damit man den Assistenten jederzeit per Schnellzugriff starten können wird. Laut Samsung soll das sogar besser sein, als immer einen bestimmten Befehl zum Start des Assistenten ansagen zu müssen.

Bixby ist eine künstliche Intelligenz, welche sich von der sonstigen Konkurrenz am Markt abheben möchte. So zumindest die Worte von Samsung in einem Blogbeitrag. Ein Vorteil von Bixby soll die Integration in Drittanbieter-Apps sein. Zwar bietet andere Assistenten ähnliche Funktionsweisen, oftmals aber nur auf bestimmte Funktionen einer App begrenzt. Bixby hingegen soll Zugriff auf absolut alle Funktionen von „Bixby-fähigen“ Apps bieten können

„Context Awareness“ ist ein weiterer wichtiger Punkt, damit Bixby unser Leben mit dem Smartphone wirklich sinnvoll erweitert und auch erleichtert. Dabei es geht es hauptsächlich darum, dass der jeweilige Kontext korrekt erkannt und für uns hilfreich unterstützt wird. Bei Nutzung einer Bixby-fähigen App können wir den Assistenten jederzeit für den jeweiligen Kontext aufrufen und entsprechend nutzen. Praxisbeispiele werden wir leider erst später erfahren.

Zu guter Letzt soll Bixby unsere Sprache gut kennen und Fehler verzeihen. Statt immer nur auf bestimmte und vollständige Befehle reagieren zu können, soll Bixby auch mit anderen Worten oder unvollständig ausgedrückte Befehle verstehen. Wird ein Befehl nicht vollständig erkannt, weist uns Bixby darauf hin und verlangt weitere Infos. Der nicht vollständige Befehl wird somit nicht direkt abgebrochen. Das bezeichnet Samsung als kognitive Toleranz.

Bixby wird in Zukunft nicht nur auf dem Galaxy S8 zu finden sein, sondern auch Fernsehern und anderen smarten Geräten mit Zugang zum Internet.