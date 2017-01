Nun hat sich auch Samsung endlich zu den Nougat-Updates für die eigenen Geräte geäußert, geht dabei aber leider nicht zu sehr ins Detail. Ist vielleicht auch besser so, ohne genaue Zeitangabe ist man als Nutzer vielleicht weniger ungeduldig. Samsung kündigt Android 7 Nougat für diverse Geräte nämlich lediglich für die erste Jahreshälfte an. Nein, mehr Details oder genauere Zeitangaben gibt es nicht und sind wohl auch nicht mehr zu erwarten.

Android 7.0 Nougat will be expanded to additional countries on the following devices within the first half of this year: Galaxy S6, Galaxy S6 edge and S6 edge Plus, Galaxy Note5, Galaxy Tab A with S Pen, Galaxy Tab S2 (LTE unlock), Galaxy A3, and Galaxy A8.