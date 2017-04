Mehrere Quellen berichten über einen exklusiven Deal von Sky und DAZN, die sich die TV-Rechte an der UEFA Champions League gesichert haben sollen. Schon seit Wochen hört man aus Kreisen von Sportjournalisten interessante News zu den TV-Rechten der UEFA Champions League, denn der höchste europäische Pokalwettbewerb könnte demnächst aus dem Free TV komplett verschwinden.

Und inzwischen verdichten sich diese Gerüchte auf eine gemeinsame Wahrheit, aus immer mehr Quellen hört man die möglicherweise finalen Infos. So sollen sich Sky und DAZN (Streaming-only) in Deutschland sogar gemeinsam die Rechte für die TV-Ausstrahlung gesichert haben, das ZDF geht trotz sehr gutem Angebot wahrscheinlich leer aus.

In England gab es zuletzt bereits einen solchen Fall, auch in Deutschland wäre das nun mehr als nur denkbar. Geschützt für die freie Ausstrahlung ist übrigens nur ausschließlich das Finale und auch nur bei deutscher Beteiligung. Der restliche Wettbewerb ist nicht Teil der sogenannten Schutzliste für Sport-Großereignisse.

In Deutschland sieht es so aus, dass die Endspiele der Champions League mit deutscher Beteiligung in der Liste drin sind, und das, wenn Bayern oder Dortmund in diesen Endspielen drin sind, sie im Free-TV gezeigt werden müssen. Die Listenregelung jedenfalls gibt es nicht her, das außer dem Endspiel der Rechteinhaber gezwungen werden kann, die Spiele im Free-TV zu zeigen.