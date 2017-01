Sky will eigenes Pay-TV-Programm in Zukunft auch ins Netz streamen

Sky will in Zukunft das komplette eigene Pay-TV-Programm auch ins Netz streamen, um so neben Kabel, Sat und IPTV einen weiteren Vertriebsweg bieten zu können. Kunden und potenziellen Kunden wird es freuen, im kommenden Jahr will Sky das komplette Pay-TV-Programm auch über das Internet anbieten, dann über den brandneuen Sky Q-Receiver. Dieser ist zum Zeitpunkt des Artikels bei uns noch nicht verfügbar.

Sky streamt zwar bereits über Sky Ticket und Go auch eigene Inhalte ins Netz, allerdings mehr noch als eine Art Mediathek und weniger in Form klassischer TV-Sender. Auch ist Sky Ticket aus finanzieller Sicht nicht übermäßig attraktiv, zumindest nicht für Sport-Fans. Sky Go zudem nur bei Abschluss eines TV-Abos zu erreichen.

Aber vor 2018 wird Sky den Stream des kompletten Programms nicht anbieten, zumal man erst in Großbritannien und danach in Deutschland starten wird. Geduld ist also noch immer gefragt. Bis dahin bleibt also nur Sky Ticket übrig, sollte man weder Sat noch Kabelanschluss haben. Immerhin verspricht Sky in naher Zukunft weitere Endgeräte zu unterstützen.

Vorher wird es bei uns noch den sogenannten Sky Store geben, darin wird man Filme und Serien kaufen sowie leihen können. Gekaufte Inhalte gibt es sogar als DVD per Post nach Hause, andere Dienste bieten in der Regel ihr Inhalte ausschließlich online an.

