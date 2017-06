Spotify führt für Nutzer des Facebook Messenger eine Neuerung ein, über die sich gemeinsame Playlisten erstellen lassen. Spotify ist aus vielen Gründen für viele Musik-Streamer die aktuelle Nummer 1 am Markt, unter anderem auch aufgrund er Funktionsvielfalt. Jetzt kann man in Messenger-Gruppen direkt gemeinsame Playlisten in Spotify erstellen, beispielsweise für die nächste Party.

„Mit der Spotify Gruppenchat Erweiterung bearbeitet ihr eure Playlists direkt in der Facebook Messenger App. Durch das blaue “+” Symbol neben dem Texteingabefeld gelangt ihr direkt zur neuen Funktion und könnt eine Playlist für die Messenger-Gruppe anlegen. Sobald ihr diese im Chat geteilt habt, fügen eure Freunde ihre Lieblingssongs problemlos hinzu – auch dann, wenn sie kein eigenes Spotify Konto haben.“

Zum Zeitpunkt des Artikels ist die Neuerung bei mir allerdings leider noch nicht verfügbar, offensichtlich bevorzugt man erst mal wieder die iOS-Nutzer. Oder die Funktion ist zunächst US-only, wovon in der Pressemitteilung aber nichts zu lesen war.