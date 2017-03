Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Vermutlich wird jeder andere Erfahrungen machen, doch in einem kurzen Test sieht Apple CarPlay gegen Android Auto keinen Stich. Mein letzter Test beider Systeme konnte mich nicht wirklich überzeugen- Zumindest wäre mir aktuell in einem Fahrzeug völlig unwichtig, ob es die Systeme von Apple und Google unterstützt. Andere mögen da anders drüber denken, weshalb ich euch kurz das Video von TheStraightPipes zeigen will.

Die haben nur mal ein paar wenige einfache Aufgaben ausprobiert, die die Sprachassistenten von Carplay und Android Auto bewältigen sollten. Dabei kommt ein spannendes Ergebnis bei raus, denn Google löst die recht leichten Aufgaben mit Bravur und Apple hingegen sorgt für Bissspuren im Lenkrad.

Teilt mal gern eure Erfahrungen zu beiden Systemen mit!