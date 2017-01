Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Super Mario Run wird auch bald für Android veröffentlicht, jetzt hat Nintendo einen recht genauen Zeitraum bekannt gegeben. Super Mario Run ist für iOS der Hit, die Neuauflage eines Klassikers in Form eines modernen Spiels mit den Elementen von früher, kam ab Tag eins extrem gut an. Nintendo landet damit nach Pokemon GO binnen eines Jahres gleich zwei absolute Hits für Smartphones*.

Obwohl sich der Konzern lange währte überhaupt Spiele für Android und Co an den Start zu bringen. Wie dem auch sei, der japanische Twitter-Account von Nintendo gab ein Datum bekannt. Super Mario Run für Android wird im kommenden März veröffentlicht, wir müssen im Zweifel also noch maximal zweieinhalb Monate warten, vielleicht erscheint das Spiel aber auch schon Anfang des dritten Monats 2017.

Schon seit einigen Wochen ist die Vorregistrierung bei Google Play möglich. Der Play Store informiert euch dann automatisch, sobald der Download für euch verfügbar ist. Alternativ übernehmen wir das für euch, bei uns werdet ihr selbstverständlich mit Marktstart von Super Mario Run direkt einen Artikel hier im Blog finden.

