The Walking Dead in Season Three für Android veröffentlicht

The Walking Dead in Season Three für Android veröffentlicht

Telltale Games versorgt alle Fans von „The Walking Dead“ mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk, kurz vor Heiligabend wurde Season Three des mobilen Spiels veröffentlicht. Und nicht nur das, es gibt den Vorgänger The Walking Dead: Season Two derzeit auch noch zu einem günstigeren Preis bzw. werden die In-App-Käufe weiterer Episoden günstiger angeboten. Der neuste Teil ist aktuell für knapp 5,50 Euro verfügbar, für Android mit der ersten Episode.

Kaufen könnt ihr den neuen Titel bei Google Play, anschließen dürfte der dritte Teil natürlich an die Vorgänger. Zieht umher, tötet Zombies und ja… viel mehr bietet die originale Serie ja auch nicht wirklich. Aber die Spiele der Telltale Games werden meist deshalb gefeiert, weil die Macher diesen lizenzierten Spielen immer eine komplett eigene Story verpassen und letztlich nur auf den Namen und die grundlegende Handlung des jeweiligen Franchise setzen.

Die Spieler der Telltale Games gibt es auch für andere Plattformen, zudem ist The Walking Dead wie die Serie in einzelne Staffeln unterteilt, hier bekommt ihr also die dritte Staffel angeboten und in den kommenden Monaten werden weitere Episoden für diese erscheinen.

[via Androidpolice]