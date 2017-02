Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Der nächste mobile Messenger kann und will nicht auf den Desktop verzichten, nach diversen anderen bekannten Kandidaten zieht nun Threema nach und veröffentlicht eine eigene Web-App. Dabei orientiert sich Threema wie so oft ein wenig an der Konkurrenz, auf den ersten Blick wird der Laie die Web-App nur schwer von WhatsApp Web unterscheiden können.

Aber egal, hier geht es nicht um Ähnlichkeiten, wobei natürlich auch der Funktionsumfang prinzipiell schon relativ gleich ist. Neben der Bereitstellung der wichtigsten Funktionen hat man sich auch wieder auf die Sicherheit konzentriert.

Wie von Threema nicht anders zu erwarten, wurde bei der technischen Umsetzung des Web-Clients nicht nur auf grösstmögliche Sicherheit, sondern genauso auf maximale Datensparsamkeit geachtet. Statt für den Nachrichtenabgleich einen Server beizuziehen, stellt Threema Web eine verschlüsselte Direktverbindung zwischen Browser und Mobilgerät her. So können Nachrichten abgeglichen werden, ohne dass sie einen Server passieren, und der digitale Fussabdruck wird auf das absolute Minimum reduziert.

Zu erreichen ist Threema Web hierüber, danach muss die Web-App nur noch mit dem Smartphone gekoppelt werden. Chrome, Opera und Firefox werden von Beginn an unterstützt.