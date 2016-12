Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Wer in Europa viel unterwegs ist und dennoch gern auf einen Prepaid-Tarif setzen will oder sogar muss, kann nun bei Vodafone auf den CallYa Smartphone International-Tarif setzen. Vodafone bewirbt diesen neuen Tarif als ersten Prepaid-Tarif für quasi ganz Europa, neben der EU als Gesamtpaket werden auch Norwegen, Liechtenstein, Island und die Türkei unterstützt, heißt es in der Pressemitteilung zum Mittwoch.

Kosten soll der Tarif aktuell 14,9 Euro, nutzbar sind 750 MB Volumen für mobiles Internet mit LTE und bis zu 375 Mbit/s, des Weiteren gibt es 200 Gesprächsminuten in Deutschland, der EU und der Türkei. Telefonie und SMS innerhalb des Vodafone-Netzes sind komplett inklusive. Wie immer bei CallYa zählen die Tarife für vier Wochen und nicht exakt einem kompletten Monat.

„Zusätzlich führt Vodafone nur für diesen Tarif drei weitere Optionen zu je 9,99 Euro ein. Die Einmal-Option „Türkei 500MB“ bietet zusätzliches Datenvolumen bei Aufenthalten in der Türkei. Die Abo-Option „Türkei mobil 100 Min/SMS“ stellt 100 Einheiten für Anrufe und SMS von Deutschland in alle türkischen Mobilfunknetze bereit. Und die Abo-Option „International 400 Min/SMS“ liefert 400 Einheiten für die Nutzung von Deutschland ins türkische Festnetz und in alle Fest- und Mobilfunknetze der EU.“