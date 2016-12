Nachdem wir nun verstärkt uns auch in Videos präsentieren, musste natürlich auch ein entsprechendes Equipment angeschafft werden. Im Dezember griff ich zur NX300M von Samsung*, die zwar zu meiner vollen Zufriedenheit alles sehr gut macht, nur keinen Anschluss für ein externes Mikrofon bietet. Da ich ein solches also sowieso nicht an die Kamera anschließen kann, habe ich mich für den Einstieg für ein Samson Meteor* entschieden, welches gut aussieht und via USB mit dem PC gekoppelt wird. Will ich Videos aber außerhalb meines Schreibtischs drehen, muss zur Liveaufzeichnung des Tons auch der Laptop mit.

Alternative zum Laptop

Das ist aber auf Dauer doch nervig, weshalb ich eine Alternative gesucht und nun auch gefunden habe. Benötigt wird nur ein Android-Smartphone oder alternativ Tablet, ein USB-OTG-Adapter* und eine kostenpflichtige App. Mit dem USB Soundrecorder Pro kann man auch am Smartphone den Ton eines USB-Mikrofons abgreifen, was in meinem Falle hervorragend funktioniert.

Im ersten Testlauf habe ich heute das Mikrofon ans Smartphone angeschlossen und darüber den Ton zu einem Video aufgezeichnet. Die Qualität ist wie am PC und per WLAN schiebe ich mir die Aufzeichnung superfix ins Netzwerk. Sollte ein Mikrofon zu leise sein, kann man im Tab „Mixer“ noch „Gain“ hochdrehen.

Günstiger Einstieg

Der Vorteil ist natürlich, dass der Einstieg relativ günstig ist, da die App nur 5 Euro kostet und ein OTG-Adapter auch nicht teurer ist. Ein Smartphone mit Android dürften die meisten Leser des Blogs sowieso besitzen. Allerdings kann ich euch nicht versprechen, dass diese Lösung mit allen Geräten funktioniert.