WhatsApp hat am Montag den neuen Status angekündigt, nur einen Tag später steht die Funktion in zahlreichen europäischen Ländern bereits zur Verfügung. Bislang war der Status nur eine optionale, einfache Textnachricht mit Emojis, jetzt ist der Status in WhatsApp deutlich mehr als zuvor. Innerhalb der App findet ihr nun einen weiteren Tab, dort tauchen „öffentlich“ gepostete Fotos und Videos eurer Freunde auf.

Vermutlich werden sich viele an Snapchat erinnert fühlen, Facebook kopiert den Dienst bereits mit den Instagram Stories, nun in WhatsApp mit dem Status und bald auch direkt in der Facebook-App. Solltet ihr die Funktion noch nicht sehen, einfach mal WhatsApp richtig beenden und neustarten.

Gepostete Videos und Fotos bleiben dort für 24 h bestehen, ihr könnt sie für eure Freunde oder Freunde ausgenommen von ausgewählten Ausnahmen freigeben. Die können euch direkt zu einem Video oder Foto auch eine Nachricht senden. Weiterhin besteht natürlich die klassische Möglichkeit Videos und Fotos einfach direkt innerhalb privater Chats zu versenden.

Ein Update der App scheint nicht nötig zu sein, trotzdem einfach mal euren Play Store öffnen und WhatsApp im Zweifel auf den aktuellsten Stand bringen.