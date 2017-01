Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Die einfach nur als Yi bekannte Tochter von Xiaomi legt die eigene erste 4K Action Cam neu auf und bringt mit der Yi 4K+ eine noch leistungsfähigere Variante in den Handel. Basis der Kamera bleibt weiterhin ein aktueller Sensor von Sony, der IMX 377 ist aus diversen Smartphones bekannt und bietet natürlich auch in der Yi 4K+ eine Auflösung von 12 MP mit 1,55 μm großen Pixel.

Angetrieben wird das System nun von einem Ambarella H2-Prozessor, welcher 4K mit bis zu 60 FPS ermöglicht. Es sind deshalb sogar Slow Motion-Aufnahmen mit 4K möglich, wie auch RAW-Fotos.

Live-Streaming, die Kontrolle via Spracheingabe, ein Display und USB Type C mit USB 3.0-Standard sind auch am Start, sodass dieses Modell der Yi Action Cam definitiv ein Konkurrent für die aktuellen GoPro-Geräte ist. Auch weil der Preis deutlich besser ist, der bei uns wohl irgendwo bei 300 Euro landen wird.

