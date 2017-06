Im Herbst wird das Yota3 vorgestellt, es ist die dritte Generation des YotaPhone und wir haben schon jetzt die ersten Infos zu diesem Android-Smartphone. Dieses YotaPhone konnte in den vergangenen Jahren immer damit auffallen, dass es an der Rückseite ein E-Ink-Display besaß. Man bekam hier also ein Smartphone samt eReader in einem Gerät, was zumindest in den vergangenen Jahren immer für Aufsehen sorgte.

Nun ist das Yota3 angekündigt, der Marktstart soll im Herbst erfolgen. Preislich liegen wir zwischen 350 – 450 Dollar, der Datenspeicher wird dann 64 – 128 GB groß sein. Mehr wurde eigentlich nicht verraten, doch Engadget wurde das vermeintliche Datenblatt zugespielt.

Qualcomm Snapdragon 625

5,5″ 1080p AMOLED Display vorn

5,2″ 720p E-Ink Display hinten

4 GB RAM Arbeitsspeicher

12 MP Hauptkamera, 13 MP Frontkamera

3200 mAh Akku, USB Type C

Fingerabrucksensor

Dual-SIM (hybrid mit microSD)

Android

Zum Design des Gerätes ist bislang nichts bekannt, es gab nur das Bild mit Umrissen als ersten Teaser.

