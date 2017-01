Amazon ist auf dem Vormarsch zur CES, recht überraschend kündigen erste Autohersteller an Alexa in ihre Fahrzeuge zu integrieren. Auch VW ist am Start, kurz nachdem Ford bereits ankündigte, Amazon Alexa in die eigenen Fahrzeuge zu integrieren, zieht auch der deutsche Autobauer mit und bringt den Sprachassistenten von Amazon in die eigenen Fahrzeuge.

Wie bei Ford gibt es natürlich den vollen Funktionsumfang, Alexa ermöglicht die Haussteuerung vom Fahrzeug aus und auch umgekehrt, des Weiteren gibt es alle sonstigen Funktionen von Alexa, wie beispielsweise Todo-Listen, Musikwiedergabe und vieles mehr, eine kleine Übersicht findet ihr in unserem Test zu Amazon Echo.

Es ist ein Kampf um das Auto ausgebrochen, nach Apple und Google steigt nun auch Amazon voll ein. Dem Nutzer öffnen sich mehr Möglichkeiten, Apple und Google müssen bzgl. ihrer Sprachassistenten weiterhin Vollgas geben, um nicht plötzlich mal den Anschluss zu verlieren.

Weiterführende Details zur Koorperation zwischen Amazon und VW fehlen noch, sicher werden wir da schon bald mehr erfahren.

[via Amazon, Phandroid]