Google startet direkt mit der nächsten Android-Version durch, das neuere Android 7.1.2 wurde jetzt zunächst als öffentliche Beta für diverse Geräte der Nexus und Pixel-Serien veröffentlicht. Wie wir erwarten und Google im hauseigenen Blog bestätigt, handelt es sich hierbei lediglich um ein Bugfix-Update, welches Verbesserungen an einigen Ecken und Enden einspielt, Fehler beseitigt und auch Optimierungen für diverse Provider dabei hat.

Zunächst wird das Update für das Nexus 5X, Pixel C, Pixel, Pixel XL und den Nexus Player bereitgestellt, in wenigen Tagen dann auch für das Nexus 6P. Von den älteren Geräten Nexus 9 und Nexus 6 ist keine Rede mehr, für beide Geräte könnte an dieser Stelle mit Android-Updates zudem auch Schluss sein.

Google plant die Veröffentlichung der fertigen Version in den kommenden Monaten, je nachdem wie schnell das Update als stabile Firmware eingeordnet wird und ausgeliefert werden kann. Wer Lust auf die Beta hat, kann sich dafür hier anmelden.

Sagt uns auch ruhig, ob dieses Update die Bluetooth-Probleme der Nexus-Geräte mit Autoradios behebt.