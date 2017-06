Bei der Überschrift werden sicher sicher einiger erst mal wundern, doch viele Nutzer wundern sich auch hin und wieder über Hundesymbole in ihren Apps. Da mich zum Zeitpunkt wiedermal eine passende Frage erreichte, will ich hier mal kurz aufklären, warum eine eurer Apps eventuell einen Hundeknochen oder auch ein anderes für Hunde typisches Symbol zeigt. Es ist definitiv ein sehr harmloser Grund, ohne einen Anlass eventuell Panik zu schieben.

Apps mit einem für Hunde typischen Symbol, im Logo oder irgendwo anders in der App, sind normalerweise einfach versehentlich veröffentlichte App-Versionen. Eigentlich sind diese App-Versionen ausschließlich für interne Tests gedacht, was allgemein als „Eating your own dog food“ oder einfach nur „dogfooding“ bekannt ist. Unternehmen testen die eigenen Produkte im Alltag, Entwickler ihre eigene Software.

Zum Zeitpunkt des Artikels haben einige Leute das Gboard als Dogfood-Version erhalten, ein paar Monate zuvor gab es für Nexus 6-Besitzer das Android N-Update aus internen Testzwecken.