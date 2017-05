Google hat mit Android O ein paar interessante Veränderungen am Start, unter anderem wird man Android von der Treiber-Software trennen und dadurch so einiges ermöglichen. Wir hatten ja bereits darüber berichtet, dass Project Treble ab Android O eine wichtige Änderung für das komplette Android-Framework mitbringt, wodurch nicht nur schnellere Updates möglich sein werden, sondern auch Kosten für Entwicklung gesenkt werden.

Und hinter Project Treble verbergen sich wohl noch andere spannende Details, wie auf der Google I/O mal so nebenbei bekannt wurde. Es wird laut Google sogar möglich sein, dass Grafiktreiber über den Play Store aktualisiert werden können. Das wäre ein riesiger Fortschritt, um eben auch Treiber im Nachhinein ohne umständliche System-Updates jederzeit auf einen neuen Stand bringen zu können.

It’s something my team did, I should have thought about it. Updated all graphics drivers. We now, in O, have the ability to update the graphics drivers from the Play Store.