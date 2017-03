Schon vor einiger Zeit ging Android Wear 2.0 an den Start, doch die Auslieferung läuft nur sehr langsam an und verzögert sich derzeit. Anfang Februar hatte Google das neue Android Wear 2.0 vorgestellt und auch veröffentlicht, doch seither hat sich nicht nur gefühlt sehr wenig getan. Tatsächlich läuft die Verteilung eher schleppend an, nach nun bald zwei Monaten wird das Update auf lediglich drei Geräte verteilt.

Grund soll ein Bug sein, den Google im finalen Testing dann doch noch feststellen musste. Das geht aus einem Statement hervor, welche gegenüber den Kollegen von Wareable kommuniziert wurde.

We have started rolling out the Android Wear 2.0 update to Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch WSD-F10 and Tag Heuer Connected. For other devices, the update is currently being delayed due to a bug found in final testing. We will push the update to the remaining devices as soon as the issue is resolved.