ASUS wird auf der CES ein neues Chromebook vorstellen, nun gibt es das Chromebook Flip 2 bereits in einem ersten Video und die wichtigsten Details sind auch bekannt. Gegen Ende dieser Woche startet die CES in Las Vegas, dort werden wir einige auch für uns interessante Geräte sehen können, wie eben jenes Chromebook. Das neue Flip ist nun bereits bei den Kollegen in der Redaktion angekommen, deshalb sind alle wichtigen Details schon vor der Präsentation bekannt.

Auf dem Datenblatt finden wir ein insgesamt interessantes Paket. Das komplett umklappbare Display löst bei 12,5″ nun mit Full HD auf, unter der Haube arbeiten ein Intel Core m3 und 4 GB RAM Arbeitsspeicher hoffentlich schnell genug, des Weiteren gibt es USB Type C, eine beleuchtete Tastatur, 32 GB Datenspeicher und ein Gehäuse aus Metall.

Im Octane-Benchmark springen 14649 Punkte bei raus, mein etwas älteres Gerät mit Celeron und 4 GB RAM erreicht da zum Beispiel nur 8500 Punkte. Leider ist noch nicht klar, ob wir das C302 bei uns überhaupt kaufen können werden, ASUS könnte auch dieses Gerät uns vorenthalten.

