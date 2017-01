Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

LG schafft es nicht seine eigenen Geräte geheim zu halten, neue Bilder zeigen das LG G6 und sogar die beiden neuen G Watch-Uhren Style und Sport. Fangen wir doch direkt mit dem Smartphone an, denn davon ist ein Bild in hoher Qualität aufgetaucht. Allerdings könnte es auch nur ein Konzept eines im Netz bekannten Grafikers sein. Wenn ich es richtig sehe, hat The Verge nur den oberen Teil „leaken“ können, ein Designer hat den unteren Teil „dazugebaut“.

Wir sehen das neue Design des Smartphones*, mit interessanterweise runden Ecken auch beim Display. Zudem ist nur noch der Rahmen aus Metall, die Front ist ansonsten komplett Glas und das soll diesmal auch bei der Rückseite so sein. LG hat sich mehr auf das Design konzentriert, deshalb fliegen unpopuläre Funktionen wie die Module „LG Friends“ wieder raus.

LG Watch Style und Sport

Zwei neue Android Wear-Uhren bringt LG noch im Februar an den Start, aktuellen Informationen zufolge direkt zu Beginn des nächsten Monats. Diese Uhren soll zusammen mit Google entwickelt worden sein, um Android Wear 2.0 zu repräsentieren.

Nun sehen wir die ersten Bilder, leider in arg schlechter Qualität. Dennoch lässt sich das Design erkennen. Das Sport-Modell ist das schwarze Gerät mit 1,38″ Display, das goldene Modell die Watch Style mit 1,2″ Display. Beide verfügen wohl über tauschbare Armbänder. Mehr Infos zu den Daten gab es schon letzte Woche.

