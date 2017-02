Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Endlich hat auch devolo nachgelegt. Für das Home Control-System gibt es ab sofort einen Alexa Skill, der allerdings schon nach wenigen Minuten für Enttäuschung und Verzweiflung sorgt. Aktuell muss ich zur Steuerung meines Home Control-Systems noch den Umweg über IFTTT gehen, wobei lediglich die Einrichtung etwas komplizierter ist, die alltägliche Nutzung hingegen nicht wirklich. Nun schaltet devolo den Alexa Skill frei, der IFTTT eigentlich überflüssig macht.

Statt über den Umweg zu gehen, kann man das eigene devolo-System nun direkt in Alexa integrieren. Juhu, denkt sich da der glückliche Nutzer, behält aber letzenden Endes gern den Umweg bei. Warum? Man kann Geräte noch nicht direkt ansprechen, noch immer muss für jedes Gerät bzw. Funktion der Geräte eine gesonderte Szene eingerichtet werden, die man dann mit dem Alexa Skill anspricht. Das ist umständlich, wenngleich für mich kein Beinbruch.

Schlimm wird es eigentlich erst dann, wenn man das System wirklich nutzen will, denn ich konnte in einem 10-minütigen Probelauf nicht eine einzige meiner angelegten Szenen erfolgreich ausführen. In der Regel quittiert mir Alexa meine Versuche damit, dass sie die Szene nicht finden konnte. Dabei sind es sogar recht einfache Szenen, wie „Alarmanlage ein“ oder auch „Computerlicht aus“. Die übrigens funktionieren über IFTTT allesamt hervorragend.

Unabhängig davon, dass bei mir nicht ein einziger Skill ausführbar ist, ist der Auslösesatz auch einfach zu umständlich bzw. zu lang. „Alexa, starte Szene ‚Alarmanlage ein‘ mit devolo“ ist einfach deutlich länger als „Alexa, trigger ‚Alarmanlage ein'“. Die Moral von der Geschicht‘? Den Alexa Skill von devolo, den nutzt man besser nicht.

Mal Spaß beiseite, devolo hängt bei der eigenen Software einfach immer krass hinterher. Nicht nur dieser veröffentlichte aber nicht funktionierende Alexa Skill ist Mist, auch deren zuletzt veröffentlichte App für Home Control ist unbrauchbar. Sieht gut aus und reagiert schnell, man kann das System darüber allerdings nicht konfigurieren.