doubleHome schickt Smartphone via Home-Button in den Schlaf

doubleHome schickt Smartphone via Home-Button in den Schlaf

doubleHome schickt euer Smartphone auf Wunsch über den Home-Button in den Standby. Vor wenigen Tagen hatte der Entwickler einer App uns seine App vorgeschlagen und wir haben sie natürlich kurz probiert. Mit doubleHome lässt sich das Smartphone in den Standby schicken bzw. das Display ausschalten, in dem man einfach doppelt auf die Home-Taste drückt. Funktioniert bei den meisten Geräten.

Probiert hatte ich die App mit einem Huawei P10 und dem Galaxy S8. Nutzt man auf dem P10 nicht die Navigation Bar, sondern die Gestensteuerung über den Fingerabdrucksensor, funktioniert doubleHome leider nicht. Anders beim Galaxy S8 mit Navigation Bar, hier lässt sich doubleHome anstandslos nutzen.

App herunterladen, installieren und aktivieren, schon schaltet sich das Display nach einem „double tap“ auf den Home-Button direkt aus. Dabei spielt keine Rolle, ob der Home-Button via Software oder Hardware realisiert wird.

Kann man ruhig mal ausprobieren, doubleHome findet ihr kostenlos im Play Store. Sicher freut sich der Entwickler über Feedback im Play Store, da die App noch recht neu ist.