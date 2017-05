Ford: 2016er Modelle mit SYNC 3 erhalten Android Auto via Update

Ford verkündet ein Update für die 2016er Fahrzeuge mit SYNC 3-Infotainment. Gute Nachrichten für die Besitzer der letztjährigen Ford-Modelle, denn die 2016er Generation mit SYNC 3-Infotainment erhält Android Auto via Update. Die Meldung ist zwar nicht mehr ganz taufrisch, dennoch wollten wir sie euch nicht vorenthalten. Ford hatte vor knapp weniger als zwei Wochen eine Pressemitteilung herausgegeben.

Android Auto und Apple CarPlay bringt das besagte Update auch in eure Fahrzeuge. Dieses Update wird sogar drahtlos verteilt, insofern ihr ein Fahrzeug mit WLAN besitzt. Es ist überhaupt erstmals der Fall, dass Ford ein drahtloses Update für WLAN-fähige Fahrzeuge ausliefert. Alternativ kann das Update über einen USB-Stick (von der offiziellen Website) auf euer Fahrzeug gebracht werden oder ihr nehmt den klassischen Weg über eure Werkstatt.

Es werden in Zukunft nicht weniger Geräte, welche wir mit Updates versorgen müssen. Doch das bringt auch Vorteile mit sich, denn so können sogar ältere Modelle mit „neuen“ Funktionen nachträglich ausgestattet werden. In diesem Fall sollen sogar 800.000 Fahrzeuge profitieren.

Alternativ kann Android Auto seit einiger Zeit auch direkt auf dem Smartphone genutzt werden.

[via Techcrunch, mobiFlip]