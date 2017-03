Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zattoo verlost mit uns zusammen den perfekten Einstieg in die Welt des TV-Streamings, ihr könnt bei uns einen von fünf Google Chromecast samt HiQ-Abo von Zattoo abstauben. Wer hier öfter vorbeischaut, wird unseren neuen Testbericht zu Zattoo sicherlich schon gesehen haben. Mein letzter Blick auf die Plattform war schon etwas länger her, also wurde uns ein HiQ-Paket zur Verfügung gestellt, sodass wir uns die wohl bekannteste TV-Streaming-Plattform im deutschen Markt angucken konnten.

Und nun habt auch ihr die Möglichkeit, denn Zattoo stellt uns fünf Chromecast von Google zur Verfügung, die ihr bei uns gewinnen könnt. Mit dabei ist das bereits erwähnte HiQ-Paket von Zattoo für drei Monate, sodass ihr euch davon selbst ausführlich ein Bild machen könnt. Vielleicht steigt ihr dann vom klassischen TV-Anschluss auf TV-Streaming um?

So kannst du gewinnen

Wie bei unserem letzten Smartphone-Gewinnspiel läuft die Teilnahme einfach mittels Kommentar, diesmal aber ausschließlich mit Kommentaren direkt unter diesem Artikel hier im Blog (Profil mit gültiger Mail wäre hilfreich). Gern könnt ihr auch eure Erfahrungen posten, wie ihr derzeit TV schaut und vielleicht ob ihr gerade auf der Suche nach einer Alternative zu DVB-T seid.

Aber schnell müsst ihr sein, das Gewinnspiel läuft nur bis zum 29. März um 23:59 Uhr, alle späteren Kommentare werden nicht mehr berücksichtigt. Danach entscheidet wie immer der Zufall (random.org). Die Teilnahme ist ausschließlich mit deutscher Adresse möglich, zudem nur einmal pro Person bzw. Haushalt und nur für Volljährige (Mindestalter 18).