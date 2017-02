Wann bringt Google den Assistent auf die eigenen Nexus-Geräte? Glauben wird den neusten Berichten, soll das nächste Major-Update von Android den Google Assistent auf die letzten Nexus-Geräte bringen. Es kann das Update auf Android 7.2 sein, allerdings vielleicht auch erst das Update auf Android 8 im Laufe des Jahres. So genau weiß es Stephen Hall leider noch nicht und auch sonst keiner außerhalb eines engeren Kreises intern bei Google.

Aber man bekommt den Google Assistent bereits relativ leicht auch generell auf fremde Geräte gepackt, insofern euer Gerät mit dem Root-Zugriff ausgestattet ist und ihr euch die Manipulation einer Datei zutraut. Wer sowieso ein Gerät mit Custom-ROM nutzt und daher vielleicht auf die Open GApps zurückgreift, kann jetzt den Assistent recht einfach aktivieren.