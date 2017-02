Google hat zuletzt einen nicht nachvollziehbaren Schritt gemacht und mit dem Pixel Launcher einen zweiten eigenen Launcher an den Start gebracht, nun wird aber der ältere Google Now Launcher in Kürze aus dem Play Store entfernt. Die Pflege oder überhaupt das Angebot von zwei unterschiedlichen aber doch recht gleichen Launchern wäre schon eine komische Vorgehensweise von Google, doch nun räumt der Konzern auf und entfernt den Google Now Launcher.

Auch weil sein Name schon längst veraltet ist, Google Now gibt es in dieser Form nicht mehr, die Funktion nennt sich inzwischen nur noch Feed, da Funktionen von Google Now früher oder später auch Google-fremden Geräten vom Google Assistent übernommen werden. Ob auch der Pixel Launcher irgendwann freigegeben wird, ist derzeit aber noch fraglich.

Google teilt mit, ab dem 01. März keine neuen Android-Geräte mehr zu zertifizieren, die dann noch mit dem GNL ausgestattet sind. Damit steht auch fest, dass innerhalb der nächsten drei Wochen dieser Launcher aus dem Play Store verschwindet. Über Updates der Google-App wird der Launcher aber noch weiterhin aktualisiert.

Aktuell schlägt Google den Herstellern vor auf die Standardvariante zu setzen, quasi auf den AOSP Launcher. In der Regel kommen aber schon jetzt eigene Apps zum Einsatz, nur wenige Hersteller wie Motorola setzten zuletzt ab Werk auf den GNL. Über die Alternativen für Nutzer muss ich wohl nicht mehr aufklären, mein Favorit bleibt der Nova Launcher.

[via Androidpolice]