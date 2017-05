Google hat Hangouts in dieser Woche beschnitten, wie angekündigt wurde der SMS-Support wieder eingestellt. Bei Google ist es auch immer mal wieder ein hin und her, so auch mit der SMS-Funktion von Google Hangouts. Nachdem man einen eigenen Messenger eingeführt hat, der aktuell eigentlich nur für die Nutzung von SMS praktisch ist, wird im gleichen Zuge Hangouts um die SMS-Funktion wieder beschnitten.

Damit wird Google Hangouts natürlich weniger attraktiv, was allerdings auch das Ziel von Google sein könnte. Hangouts soll nicht mehr unbedingt für Endnutzer gedacht sein, Allo soll hier die Ablöse für die Zukunft darstellen. Allo wiederum kann noch keine SMS, hat auch noch keine Web-App und ist daher natürlich nur eine bedingt gute Alternative.

Wie schon erwähnt, gibt es für bloße SMS die Android Messages. Mir persönlich ist die SMS-App herzlich egal, SMS kommen bei nur noch für TANs und andere Authentifizierungen an, nicht mehr aber für echte Nachrichten.

Alternativ kann man SMS auch mit anderen Apps nutzen, der Facebook Messenger ist eine solche Alternative.

[via Androidpolice]