Google Allo wird erst nach und nach mit Funktionen erweitert, die andere Messenger teilweise schon viele Jahre bieten. Google hatte Allo vor einem Jahr präsentiert, damals allerdings noch sehr spartanisch ausgestattet, nämlich als reinen Smartphone-Messenger mit integriertem Google Assistent. Nach und nach kommen aber neue Funktionen rein, eine Web-App wird bereits entwickelt.

Eine Veröffentlichung der besagten Web-App gibt es aber nicht heute und morgen, auch wenn wir damit zur Google IO eigentlich fest gerechnet hatten. Erst vor wenigen Tagen gab ein Sprecher von Google auf Twitter bekannt, dass die Entwicklung noch locker ein bis zwei Monate beanspruchen wird.

@AndreiCocari @Google I'm using web client every day and loving it 😋. Team is working hard to get it out ASAP, but we're still a month or two from public release.

— Nick Fox (@RealNickFox) May 11, 2017