HTC plant einen ungewöhnlich langen Support für das neue HTC U11, es werden bis zu drei neue Android-Versionen in Erwägung gezogen. In die Zukunft kann man auch bei HTC nicht sehen, doch aktuell sieht man einen verlängerten Support für möglich. Im Interview mit den Kollegen von TrustedReviews bezog Chailian Chang Stellung – drei große Android-Updates sind möglich.

We may extend support to the next three versions of Android. It will depend on the hardware and software demands of the version […] and if it will bring value to the consumer