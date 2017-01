Alexa, möchtest du zukünftig auf dem Huawei Mate 9 verfügbar sein? Ja, ich will. So oder so ähnlich könnten Frage und Antwort lauten, wenn es um die Verfügbarkeit des Sprachassistenten von Amazon auf Smartphones* geht, denn offensichtlich plant Amazon jetzt den Vormarsch. Man will Google das Feld wohl nicht alleine überlassen, das zeigt bereits der Kampf ums Auto, denn auch Alexa von Amazon werden wir zukünftig in einigen Fahrzeugen sehen.

Auf Android-Smartphones kann letztlich jede App installiert werden, daher auch die Amazon-Dienste. Mit Huawei will Amazon laut aktuellen Berichten einen entsprechenden Partner gefunden haben, der Alexa mindestens auf dem Mate 9 bereitstellen will. Sollte auch irgendwann für deutsche Kunden gelten, Alexa kann bekannterweise auch unsere Sprache und funktioniert auf dem Amazon Echo bereits wunderbar (siehe Testbericht).

Zunächst bestätigt die deutsche Huawei-Presse einen exklusiven US-Marktstart für Alexa auf dem Mate 9, doch das kann und wird sich vermutlich auch irgendwann noch ändern. Interessant hierbei ist, dass Huawei offensichtlich keinen eigenen Assistenten an den Start bringt, anders als zum Beispiel Samsung.

[via Engadget, mobiFlip]