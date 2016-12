Samsung spendiert dem Galaxy S8 einen neuen Assistenten, welcher mit dem Google Assistent mithalten und das bisherige S-Voice komplett in den Schatten stellen soll. Samsung hat sich dafür unter anderem ein Unternehmen gekauft, welches beispielsweise an der Entwicklung von Siri beteiligt war, also ausreichend viel Erfahrung auf diesem Gebiet hat. Samsung will dieses Know-How nutzen, um den eigenen Assistenten tief in das System zu integrieren.

Details sind Sammobile bekannt, die uns natürlich entsprechend informieren. Der Assistent soll auch direkt in die vorinstallierten Apps integriert sein. Bin ich zum Beispiel in der Galerie, kann ich per Sprache eine passende Aufgabe stellen und der Assistent liefert mir ein Ergebnis. „Zeige mir Fotos aus Österreich aus Januar 2016“, zum Beispiel.

Es wird natürlich durchaus interessant, wie sich Samsung in diesem Bereich mit Google und auch Apple messen können wird. Noch ist auch der Google Assistent im vollen Funktionsumfang exklusiv den Pixel-Smartphones vorbehalten und nur in Allo für alle Android-Geräte verfügbar.

Ich halte es zudem nicht mal für unwahrscheinlich, dass Samsung auch einen Konkurrenten für Google Home und Amazon Echo an den Start bringt.