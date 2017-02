Es gibt mal wieder Neuigkeiten bei aboalarm, denn die haben jetzt das ohnehin umstrittene Portal web.de abgemahnt. Früher hatte vermutlich jeder mal eine Mailadresse bei web.de oder GMX, doch beide Portale glänzten nicht immer mit einem netten kostenlosen Angebot, sondern sorgten regelmäßig mit Abofallen für verärgerte Kunden. Kündigungen wurden auch nicht immer einfach so akzeptiert, wie etwa die durch aboalarm zugestellten Kündigungen.

Wer über das Verbraucherportal aboalarm (www.aboalarm.de) seine WEB.DE-Clubmitgliedschaft kündigt, der erhält derzeit vom WEB.DE Kundenservice ein Schreiben, in dem die Kündigung über aboalarm „aus Sicherheitsgründen“ nicht akzeptiert wird. Die Kündigungen, die über aboalarm versendet wurden, sind jedoch AGB-konform und mit allen relevanten Daten versehen. Das Verbraucherportal mahnt daher nun die Betreiber von WEB.DE ab.

Zumal die via Fax durch aboalarm zugestellte Kündigung nicht akzeptiert wird, in einem Schreiben seitens web.de die Kündigung via Fax aber trotzdem angeboten wird. Es dürfte nur ein geringer Prozentsatz der Nutzer sein, die sich dann mit einem Anwalt dagegen wehren. Deshalb tut das aboalarm für uns, das Verbraucherportal mahnte web.de nun ab, „denn die Kündigungen sind rechtlich wirksam – unabhängig davon, ob WEB.DE das akzeptiert oder nicht.“

Dank der aboalarm Kündigungsgarantie sind die betroffenen Nutzer geschützt – sie erhalten über aboalarm so lange anwaltliche Hilfe, bis die Kündigung akzeptiert wurde und der Vertrag beendet wird. „Unsere Kunden können sich sicher sein, dass wir so lange für sie kämpfen, bis der Vertrag beendet wurde. Das Vorgehen von WEB.DE halten wir für sehr verbraucherunfreundlich und es entbehrt in unseren Augen jeder Grundlage“, so Storm van’s Gravesande.

Ich selbst empfehle den Service von aboalarm immer gern weiter, denn so ist die Kündigung wirklich kinderleicht und in Streitfällen erhält man auch noch eine Unterstützung durch den Anbieter.

[via aboalarm, mobiFlip]