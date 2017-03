Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zwei Monate bis zum Marktstart, so viel Geduld müssen potenzielle Käufer des LG G6 seit der Präsentation mitbringen. Was hat man sich dabei eigentlich gedacht? Nur Sony ist noch schlimmer, die lassen auf ihre Geräte uns gern mal drei oder vier Monate warten. Und überhaupt, LG plant den Marktstart des G6 zeitgleich mit dem neuen Samsung Galaxy S8. Von dessen Buzz wird man nicht viel abbekommen, eher wird das G6 gnadenlos in der Versenkung verschwinden.

Immerhin ist das ebenso attraktive LG G6 für ein paar Euro weniger zu haben, denn es ist mit einem Preis von 749 Euro immerhin 50 Euro günstiger als das Galaxy S8. Dafür bietet es aber einen Prozessor aus der alten Generation, hier kann Samsung als bislang einziger Hersteller mit einem SoC aus der neusten Generation (10 nm) auftrumpfen. Mehr Power, bessere Energieeffizienz.

Ansonsten kann das G6 natürlich mit bester Hardware auftrumpfen. Auf dem Datenblatt finden wir unter anderem ein 5,7″ QHD+ Display, 4 GB RAM Arbeitsspeicher, einen Snadpragon 821-Prozessor, einen 3300 mAh Akku, 32/64 GB Datenspeicher, USB Type C, eine 13 MP Dual-Kamera mit optionalem Weitwinkel und ein wasserfestes Gehäuse.