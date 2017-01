Bislang stellt Google den neuen Google Assistent exklusiv auf der Pixel-Serie bereit, mit dem LG G6 könnte allerdings das erste externe Smartphone den Assistenten ab Werk installiert haben. Das ist zwar zunächst nur ein Gerücht, doch es spricht durchaus einiges dafür. Google und LG arbeiten noch immer eng miteinander zusammen, auch wenn die Zusammenarbeit mit dem Nexus 5X vorläufig zu Ende schien.

Nehmen wir doch mal das LG V20 her, das erste Smartphone mit Android Nougat. Es wurde sogar so von Google promotet, direkt auf der Android-Website wurde damit geworben. Und damit ist noch nicht Schluss, Google hat mit LG für das neue Android Wear 2.0 zusammengearbeitet. Beide Hersteller bringen sogar zusammen zwei neue Android Wear-Uhren an den Start.

Google bringt den Google Assistent so oder so demnächst auf fremde Geräte, einfach um mehr Daten von Nutzern sammeln zu können, weil nur so diese Dienste auf Dauer besser werden. Es würde mich also nicht wundern, wenn das LG G6 wirklich das erste Smartphone mit vorinstalliertem Assistent sein wird, welches nicht direkt von Google stammt.

Neben der Kooperation will LG aber auch für weitere Geräte mit Amazon zusammenarbeiten, aktuell macht sich Alexa in jeder Branche breit und wird Google den ein oder anderen Partner abjagen können.

